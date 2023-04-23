Maraş depremlerinin ardından eğitimle ilgili yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Ülkemizi etkileyen yıkıcı deprem sonrasında Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin sorumlu olduğu sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS sınavı ertelendi mi, başvurular ne zaman alınacak? Lise sınavı iptal mi? İşte detaylar...
LGS NE ZAMAN? (2023)
Ülkemizi etkileyen yıkıcı deprem sonrasında Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin sorumlu olduğu sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, ''Dikkat ederseniz sınavla ilgili tarihi açıklamadık. Bu koşulların iyileşmesi durumuna göre sınav tarihini belirleyeceğiz. Sadece iki şey açıkladık. LGS ve YKS ile ilgili. LGS sınavı biliyorsunuz 8. sınıf müfredatlarından oluşuyor. Biz LGS sınavının sadece 8. sınıf 1. dönemin konularıyla sınırlı tuttuk. YKS'de de 12. sınıfın 2. dönemini kapsam dışına aldık. Dolayısıyla tüm öğrencilerimizi düşünecek şekilde mekanizmalarımızı üretiyoruz. LGS sınavını inşallah tarih gününü daha sonraki günlerde açıklayacağız.'' dedi.
LGS 1. DÖNEM KONULARI
Türkçe
Dil Bilgisi (Fiilimsiler, Cümlenin Ögeleri, Cümle Türleri)
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Söz Sanatları ( Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
Metin Türleri
Yazım Bilgisi (İmla Kuralları, Noktalama İşaretleri)