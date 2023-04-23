Galatasaray Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE! 23 Nisan 2023 Pazar Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı kesintisiz, FULL HD, 4K CANLI YAYIN İZLE!

İki takım, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu maçlarda takımımız 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise iki kez galibiyet aldı. Dört karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.