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    • Haberler
    • 23.04.2023 08:01
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    • 23.04.2023 08:01
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    10 bin yeni polis alımı başvuruları başladı mı? 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak, EGM'den duyuru geldi mi? Şartlar, branş ve kadro dağılımı...

    10 bin yeni polis alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Polis adayları bu müjdeli haberin ardından '10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 10 bin yeni polis alımı ne zaman olacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    10 bin polis alımı ne zaman yapılacak?

    10 bin yeni polis alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Polis adayları bu müjdeli haberin ardından '10 bin polis alımı başvuruları başladı mı?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 10 bin yeni polis alımı ne zaman olacak? İşte detaylar...

    10 BİN POLİS ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Emniyet Genel Müdürlüğü' bünyesinde 10 bin polis istihdam edilecek.

    Sözlü ve fiziksel olmak üzere iki ayrı aşamadan oluşan sınav ardından polis atamaları gerçekleştirilecek.

        KARARNAMEDE YER ALAN ATAMALARIN BRANŞ DAĞILIMI

        Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9000 polis memuru kadrosu ihdas edildi.

        10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Yeni polis alımları için başvuru şartları ve tarihleri açıklanmadı. Polis alımının ayrıntıları https://pa.edu.tr/ adresi üzerinden açıklanacak.
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