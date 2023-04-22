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    • Haberler
    • 22.04.2023 10:01
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    • 22.04.2023 10:01
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    TCG Anadolu halka açık mı, ne zaman, nerede gezilecek? TCG Anadolu Sirkeci ziyaret günleri, saatleri 2023

    Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu" ziyarete açıldı. Peki, TCG ANADOLU nerede, halka açık mı, ne zaman ziyaret edilir? TCG Anadolu gemisi maliyeti ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TCG Anadolu gemisi maliyeti ne kadar?

    TCG Anadolu, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Dünyanın ilk SİHA gemisi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan geminin halkın ziyaretine açıldı. Peki TCG ANADOLU nerede, ne zaman ziyaret edilir? İşte detaylar...

    TCG ANADOLU NEREDE, NE ZAMAN ZİYARET EDİLİR?

    Erdoğan, ''Sirkeci'de halkın ziyaretine açacağız.'' dedi.

    DÜNYADA İLK

    TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

        TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor.

        Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

        Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.
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        Haberler Haberler TCG Anadolu halka açık mı, ne zaman, nerede gezilecek? TCG Anadolu Sirkeci ziyaret günleri, saatleri 2023
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