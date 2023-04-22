Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezlerinin durumu merak ediliyor. Bayramda ailece AVM'de vakit geçirmek isteyenler, mağaza gezme planı yapanlar Ramazan Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri...
BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Resmi kurumların kapalı olacağı Kurban Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda AVM'ler, öğleden sonra hizmet vermeye başlamıştı. Fakat bu sene AVM'lerin Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
AVM'lerin bayramın birinci günü saat 14.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı düşünülüyor. AVM'ler bayramın diğer günleri ise saat 10.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı öngörülüyor.
Bayram süresince gerçekleştireceğiniz AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
2023 Ramazan Bayramı 1. gün 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün 23 Nisan 2023 Pazar