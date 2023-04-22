Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 büyük deprem 10 ilimizde binlerce can kaybına neden oldu. Yaşanan depremin ardından sismik izolatör hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Deprem izolatörü sonradan yapılır mı, nasıl yapılır? Deprem izolatörü nedir, hangi binalara takılır? İşte Deprem sismik izolatörü FİYATLARI 2023!
DEPREM IZOLATÖRÜ SONRADAN YAPILIR MI, NASIL YAPILIR?
Mevcut binaya sismik izolatör takmak mümkündür ve ülkemizde de birçok örneği vardır. Mevcut binaya deprem izolatörü takarken öncelikle kolonlar hirdolik krikolar yardımıyla askıya alınır.
DEPREM İZOLATÖRÜ FİYATLARI NE KADAR?
Deprem izolatörü yurt dışından ithal ediliyor ve tanesi ortalama 6 bin dolardan satılıyor. Bununla birlikte Yapıdaki kolon sayısı, kat, zemin özellikleri ve bölgenin deprem kuşağında olup olmadığı da fiyatta değişikliğe neden oluyor.
DEPREM İZOLATÖRÜ NEDİR, NE İŞE YARAR?
Yapıda uygun olan kata veya zeminde yer alan kolonlara yerleştirilen yatay hareket eden sismik izolatörler, depremin şiddetinin azalmasına yardımcı oluyor.
Sarsıntı yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltan sismik izolatörler; kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.
İzolatörlerin binanın yapım aşamasında yapılacak hesapların ardından uygun yerlerinin belirlenmesi ve yerleştirilmesi gerekiyor. Bu sistemin kullanıldığı yapılarda ağırlık taşıma kapasitesi artıyor.