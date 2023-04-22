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    • Haberler
    • 22.04.2023 10:31
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    • 22.04.2023 10:31
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    AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA? Bugün deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi

    Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Iğdır, Erzurum ve diğer çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar internet arama motorlarında ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Ağrı Doğubayazıt'da deprem mi oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları ve Nisan 2023 AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi.

    Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem!

    Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar internet arama motorlarında ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Ağrı Doğubayazıt'da deprem mi oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları ve 11 Nisan 2023 Salı AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi.

    AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

    Son dakika... 15 Nisan Cumartesi günü saat 12.37'de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    13 Nisan Perşembe günü saat 16.26 sularında Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

    Kandilli'nin yaptığı paylaşıma göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.

    13:30'da gerçekleşen depremin derinliği 1.8 kilometre.

    AFAD ise depremin derinliğini 7.0 olarak kaydetti.

    İKİNCİ DEPREM İRAN'DA!

    Ağrı depreminin hemen ardından saat 14:11'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin derinliği ise Kandilli tarafından 11.7 olarak kaydedildi.
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        Haberler Haberler AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA? Bugün deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi
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