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    • Haberler
    • 22.04.2023 11:01
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    • 22.04.2023 11:01
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    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Arefe ve Ramazan Bayramı'nda İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, Marmaray, İZBAN bedava mı? 20-21-22-23 Nisan toplu taşıma saatleri!

    Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle yoğun bir şekilde 'Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?' sorularına yanıt aranıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar bayram boyunca gezmek ve sevdiklerini ziyaret etmek için toplu taşıma araçlarına ihtiyaç duyuyor ve ücretsiz yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmek istiyor. Peki, Arefe ve Ramazan Bayramı'nda İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, Marmaray, İZBAN bedava mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

    İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde yaşayan vatandaşlar bayramda bir yerlere gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak istiyor ve ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğunu öğrenmek amacıyla araçtırmalarını hızlandırdı. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Arefe ve Ramazan Bayramı'nda İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, Marmaray, İZBAN bedava mı? İşte detaylar...

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz oldu. Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak.

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

    Ramazan Bayramı'nda (21-23 Nisan), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

    RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
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        Haberler Haberler Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Arefe ve Ramazan Bayramı'nda İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, Marmaray, İZBAN bedava mı? 20-21-22-23 Nisan toplu taşıma saatleri!
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