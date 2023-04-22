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    • Haberler
    • 22.04.2023 11:01
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    • 22.04.2023 11:01
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    Bayramda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık? 2023 Ramazan Bayramı market çalışma saatleri!

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu hafta sona erecek. Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın arefesi idrak edilecek. Bu kapsamda alışveriş yapacak olanlar market şubelerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bayramda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık? İşte Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market çalışma saatleri!

    Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık?

    Ramazan Bayramı öncesinde açık olacak kurum ve kuruluşlar merak konusu oldu. Marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar ise çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bayramda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık? Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market çalışma saatleri nasıl? İşte o sorunun yanıtı!

    BAYRAMDA TARIM KREDİ, CARREFOUR, MİGROS, FİLE MARKET KAÇA KADAR AÇIK?

    Bayramda zincir marketlerin normal çalışma saatlerinde açılıp kapanması bekleniyor. Bu kapsamda 09.00-21.00 saatleri öne çıkıyor. Ancak bazı il ve ilçelerde saatlerde değişik yaşanabileceğini de unutmamak gerekiyor.

    Tarım Kredi Kooperatifi

    Hafta içi: 09:00 - 21:00
    Cumartesi: 09:00 - 21:00

    Carrefour

    Hafta içi ve Cumartesi: 08:00 ya da 10:00 - 22:00
    Pazar: 10:00 - 21:00
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        Haberler Haberler Bayramda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık? 2023 Ramazan Bayramı market çalışma saatleri!
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