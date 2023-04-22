İstanbul depremi için 'yaklaşıyor' açıklamaları gelirken, Bahçelievler'de oturan vatandaşlar da ''Bahçelievler deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?'' sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında birçok vatandaş tartışma programlarında konu edilen Marmara Depremi ve İstanbul depremine yönelik açıklamaları yakından takip etmeye başladı. İşte İstanbul fay hattına göre riskli ilçeler ve Bahçelievler deprem risk haritası.