AK Parti Aydın milletvekili adayları tam liste!

28. Dönem AK Parti Aydın milletvekili adayları belli oldu. Peki, AK Parti Aydın milletvekilleri kimler? İşte detaylar...
28. DÖNEM AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU!
AYDIN 1 Mustafa Savaş
AYDIN 2 Seda Sarıbaş
AYDIN 3 Ömer Özmen
AYDIN 4 Mustafa Abak
AYDIN 5 Mehmet Umut Tuncer
AYDIN 6 Duygu Göğde
AYDIN 7 Murat Gün
AYDIN 8 Mehmet Arkun
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.