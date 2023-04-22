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    • Haberler
    • 22.04.2023 10:30
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    • 22.04.2023 10:30
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    2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? 24 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!

    Geçtiğimiz yıllarda devreye alınan uygulama ile birlikte okullarda ara tatil dönemi başlatışmış ve birinci dönemde 1 hafta ikinci dönemde 1 hafta olmak üzere ara tatil devreye alınmıştı. Peki, 24 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!

    24 Nisan Pazartesi okullar tatil mi?

    Sömestr sonrası ikinci dönem ara tatil yapan öğrenciler yaklaşık 9 gün okula gitmeyecek. Ramazan Bayramı'yla birleştirilen tatil sonrası okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, 24 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler!

    ARA TATİL TARİHLERİ 2023

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2. ara tatil 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında ara tatil yapacak. Ara tatilin bitişi ile Ramazan bayramı tatili başlayacak.

    ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞECEK Mİ?

    2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili kapsamında son ders zili 14 Nisan cuma günü çalacak.

    20 Nisan'da ara tatilin sona ermesinin hemen ardından üç günlük bayram tatili başlayacak. Ramazan bayramının 1. günü 21 Nisan cuma gününe denk geliyor.

    ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

    Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğundan Cuma günü ve hafta sonu birleşecek. Ramazan bayramı tatili cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk gelecek.

    Böylece öğrenciler ara tatil, Ramazan bayramı tatili ve hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

    Eğitim öğretim faaliyetleri ise 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

        MEB takvimine göre, 12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek.

        AFET BÖLGESİNDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARANMAYACAK

        Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak.

        Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler 2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? 24 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!
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