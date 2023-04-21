Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2023 yılı dini takvimine göre Kurban Bayramı tarihi de açıklandı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Diyanet Kurban Bayramı hangi ay idrak edilecek? Tatil kaç gün olacak? İşte detaylar!