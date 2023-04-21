28. dönem Adana AK Parti milletvekili adayları kimler oldu sorusu, AK Parti'nin il il miletvekili aday listesinin belli olmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. 14 Mayıs seçimlerine çok az bir süre kaldı. Listeye göre; AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu. İşte AK Parti Adana milletvekili aday listesi tümü...
AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023
ADANA 1 ÖMER ÇELİK
ADANA 2 AHMET ZENBİLCİ
ADANA 3 SUNAY KARAMIK
ADANA 4 ABDULLAH DOĞRUADANA 5 FARUK AYTEK
ADANA 6 MUSTAFA YILDIZADANA 7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU
ADANA 8 EROL KAHRAMAN
ADANA 9 KASIM PAMUK
ADANA 10 FATİME YURDUSEVEN
ADANA 11 DİNÇER DİNÇ
ADANA 12 MELİKE DOĞAN
ADANA 13 RAMAZAN ÇIRAK
ADANA 14 OĞUZHAN GÜRHANİ
ADANA 15 MEHMET KURTARAN
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz adaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, açıklamasında "Mevcut milletvekillerinden 104 arkadaşımız listelerde yer aldı. Listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uyguladık" dedi.