Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.04.2023 09:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2023 09:30
    ABONE OL

    Ramazan Bayramı'nda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı? Aile hekimleri bayramda çalışacak mı 2023?

    Bayramda çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da hastane, sağlık ocakları, poliklinikler ve eczanelerin durumu merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı'nda hastane, sağlık ocakları, poliklinikleri eczane açık mı? Aile hekimleri bayramda çalışacak mı 2023? İşte bayramda açık ve kapalı olacak yerler.

    Ramazan Bayramı’nda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı? Aile hekimleri bayramda çalışacak mı 2023?

    Bayramda çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da hastane, sağlık ocakları, poliklinikler ve eczanelerin durumu merak ediliyor. Peki Ramazan Bayramı'nda hastane, sağlık ocakları, poliklinikleri eczane açık mı? Aile hekimleri bayramda çalışacak mı 2023? İşte bayramda açık ve kapalı olacak yerler.

    BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER, POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

    Bayramda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alıyor. Buna göre poliklinikler de kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.

    BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

    Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

    RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

    20 Nisan arefe günü yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe rastlayacak. Arefe ile birlikte çalışanlar 3,5 gün tatil yapmış olacak.

        ARA TATİL İLE BİRLEŞECEK

        Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığının 17-20 Nisan tarihlerindeki ikinci ara tatilinin bir bölümü de yine Ramazan Bayramı içinde yer alacak.

        OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

        Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Ramazan Bayramı tatili ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Size nefes olacak ’Yaren’iniz var
        Haberler Haberler Ramazan Bayramı'nda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı? Aile hekimleri bayramda çalışacak mı 2023?
            loading
            SON DAKİKA