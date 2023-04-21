ARA TATİL İLE BİRLEŞECEK

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığının 17-20 Nisan tarihlerindeki ikinci ara tatilinin bir bölümü de yine Ramazan Bayramı içinde yer alacak.

OTOYOL VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ramazan Bayramı tatili ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.