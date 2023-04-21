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    • Haberler
    • 21.04.2023 10:35
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    • 21.04.2023 11:05
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    5 yıl süren restorasyon tamamlandı: Sultanahmet Camii ibadete açıIıyor

    Restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Camii, bugün Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak. Cami, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cemaat ile buluşacak. Camide çinilerden kubbelere, halılardan aydınlatmalara kadar pek çok detay yenilendi.

    AJANSLAR
    Sultanahmet Camii ibadete açıIıyor

    İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, hazırlıkları devam eden caminin restorasyon sürecini anlattı.

    "SADECE 5 AY KAPALI KALDI"
    Çelebi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyonu devam eden camileri ilkesel olarak ibadete ve ziyarete kapatmadığını söyledi.

    Çelebi, "Sultanahmet Camii'nde de 5 yıl boyunca sadece 5 ay kadar kapalı kalma durumu oldu. Bunun sebebi de camiinin içerisine kurulan ve sonra sökülen çelik platformdan dolayı. Onun dışındaki zamanda, sınırlı kapasite de olsa hizmet vermeye devam edildi." dedi.

    "3 MİNAREDE SIKINTI TESPİT EDİLDİ"
    Çelebi, restorasyon süreçlerinde öncelikli olarak yapıların güvenliği ile statiğine baktıklarını aktardı.

        Çelebi, "Sultanahmet Camii'nin yarınlara ulaştırılması ve deprem güvenliği açısından beton duvarların bütün kontrollerini, zemin etütlerini ve minarenin statik kontrollerini yaptık. 3 minaremizde bir sıkıntı tespit edildi. Hızlı bir şekilde onaylı kurul projelerini alarak, bu minarelerin taşları tek tek sökülüp uygun bakım ve onarımları yapıldı. Tekrar aynı şekilde uygun yöntemle minare kurum işlemleri tamamlandı." diye konuştu.

        "AVİZEDE 1835 DAMGASINA RASTLANDIK"
        Çelebi, iç mekan çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurguladı.

        Çelebi, şöyle devam etti:
        "1200 metrekarelik bu alanı önce çelik ayaklarla, çelik profillerle kapattık. Daha sonra bunun üstündeki çalışmalarımız, kubbede kalem işleri, altın varak işlemleri, taş temizliği, pencerelerdeki detaylar, çimentodan arındırma işlemleri şeklinde devam etti. Cami içerisinde tüm aydınlatma ve elektrik aksamlarının hepsini değiştirdik. İçeride bulunan tüm avizeleri tek tek sökerek, kendi laboratuvarlarımızda, bakım, onarımlarını yaptık. Ortada bulunan büyük avizede, temizlik esnasında 1835 damgasına rastladık ki bu, avizelerin 2. Mahmut döneminde yapıldığını bize gösteriyor.

            "ÖRTÜLERİN HEPSİNİ DEĞİŞTİRDİK"
            Yine caminin üzerini kaplayan yarım kubbesi, çevre kubbesi ve ana kubbenin üzerindeki tüm kaplama örtülerinin hepsini değiştirdik. Sultanahmet Camii mimarı Sedefkar Mehmet Ağa aynı zamanda camideki ahşap işlerin, kepenklerin ustalığını yapmış. Bunların da marangozhanemizde tüm bakım, onarımlarını tamamladık. Daha sonra avlulu revakta, yaklaşık 5 bin tane mermer blok, tek tek numaralandırarak yerlerinden kaldırıp, uygun durumu getirilip, işlemleri yapıldıktan sonra yerlerine yerleştirildi."

            "İZNİK ÇİNİLERİNİN BAKIMI YAPILDI"
            Hayrullah Çelebi, Sultanahmet Camii'yi tarihi açıdan önemli kılan özelliklerden birisinin de çinileri olduğuna değindi.

            Çelebi, "İçerisinde 20 bini aşkın özgün İznik çinilerini barındırmakta. Bunların tüm bakımları yapıldı. İnşallah bir dahaki restorasyonuna kadar Sultanahmet Camii kapanmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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                Haberler Haberler 5 yıl süren restorasyon tamamlandı: Sultanahmet Camii ibadete açıIıyor
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