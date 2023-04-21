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    • 21.04.2023 10:01
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    • 21.04.2023 10:01
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    Üç aylar sahur vakti ne zaman, bu gece saat kaçta 2023? 2023 Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? 3 aylarda oruç tutmanın fazileti...

    Mübarek üç aylar 23 Ocak tarihinde başladı. Bu mübarek zaman diliminin manevi iklimden yararlanabilmek için inananlar, günlerini nafile ibadetlerle geçiriyor. Peki, üç aylar orucu ne zaman başlıyor? Üç aylar orucu kaç gün tutulur? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur?

    Mübarek üç aylar 23 Ocak tarihinde başladı. Milyonlarca Müslüman bu mübarek aylarda ibadetlerini yerine getirecek. Bu kapsamda bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, 2023 Üç aylar orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur? Üç aylarda orucuna nasıl niyet edilir? 3 aylarda oruç tutmanın fazileti nedir? İşte merak edilenler!

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    ◾ Üç aylar, Yüce Rabbimizin kullarına ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eder.

    ◾ Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, Müslümanlar için üç ayların önemini arttırmış; İslam âlemi ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olmuştur.

    Üç aylar orucu nedir?

    Üç aylar orucu gelenek haline gelmiş, nafile ibadetlerden biridir.

    ◾ Peygamber Efendimiz (sav), Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur.

        Üç aylar orucu kaç gün tutulur?

        Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

        ◾ Resulullah'ın (sav) üç ayların başlaması ile birlikte "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı.

        ◾ Peygamber Efendimizin (sav) Ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislerine ve Şaban'ın 15'inden sonra orucun terk edilmesine yönelik tavsiyelerine değinen bazı âlimler, orucu farz olan Ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle Şaban'ın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüşlerdir.

        Üç aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?

        ◾ Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Efendimiz (sav), Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuştur.

        ◾ Resulullah (sav), Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.

        Üç aylarda oruç tutmanın fazileti

        ◾ Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır.

        ◾ Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir. Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç, mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletle görülmüştür.

        ◾ Sahabelerden Hz. Enes (ra), Şaban ayının faziletine dair Peygamber Efendimizin (sav) hadis-i şerifini şu şekilde aktarmıştır:

        ◾ Resulullah'a (sav) "Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi "Ramazan'ı ta'zim için Şaban."Tekrar soruldu "Hangi sadaka efdaldir?" "Ramazan'da verilen!" cevabını verdi.

        Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

        ◾ Üç aylarda nafile ibadetlere yönelmek, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa o şekilde niyet etmek yeterlidir.

        ◾ Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.

            Oruç niyetleri

            ◾ Nafile oruç: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

            ◾ Ramazan orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya.

            ◾ Kaza orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya.

            ◾ Kefaret orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için kefaret orucumu tutmaya.

            ◾ Adak orucu: Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için üzerime almış olduğum adak orucumu tutmaya.

            ◾ Peygamber Efendimizin (sav) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu Recep ve Şaban aylarını, "Ramazan'ı karşılamak" olarak değerlendirmek doğru görülmemektedir.

            ◾ Ramazan'ı karşılama niyeti olmaksızın nafile ibadet amacıyla oruç tutmakta bir sakınca yoktur.

            ◾ Ramazan ayı girmediği halde, gelmiş olabileceği düşüncesiyle Ramazan ayından bir veya iki gün önce oruç tutmak mekruhtur. Dini açıdan o güne "şek günü" denir. Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur:

            "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun."

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            Haberler Haberler Üç aylar sahur vakti ne zaman, bu gece saat kaçta 2023? 2023 Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? 3 aylarda oruç tutmanın fazileti...
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