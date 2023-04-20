Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 20.04.2023 09:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2023 09:30
    ABONE OL

    BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI 2023? Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri!

    Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezlerinin durumu merak ediliyor. Bayramda ailece AVM'de vakit geçirmek isteyenler, mağaza gezme planı yapanlar Ramazan Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri...

    BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI 2023?

    Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezlerinin durumu merak ediliyor. Bayramda ailece AVM'de vakit geçirmek isteyenler, mağaza gezme planı yapanlar Ramazan Bayramı'nda AVM'ler açık mı, kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Ramazan Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri...

    BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

    Resmi kurumların kapalı olacağı Kurban Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda AVM'ler, öğleden sonra hizmet vermeye başlamıştı. Fakat bu sene AVM'lerin Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

    AVM'lerin bayramın birinci günü saat 14.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı düşünülüyor. AVM'ler bayramın diğer günleri ise saat 10.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı öngörülüyor.

    Bayram süresince gerçekleştireceğiniz AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

    2023 Ramazan Bayramı 1. gün 21 Nisan 2023 Cuma
    Ramazan Bayramı 2. gün 22 Nisan 2023 Cumartesi
    Ramazan Bayramı 3. gün 23 Nisan 2023 Pazar

        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Ramazan Bayramı tatili 20 Nisan Perşembe öğleden sonra başlıyor. Arefe günü yarım gün tatil kabul edilmekte. Bu yıl bayram hafta sonuna denk geldiği için bayramın ikinci ve üçüncü günü hafta sonuna kalıyor. Bayram tatili toplamda 3.5 gün. Bayramın son günü 23 Nisan Pazar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
        Haberler Haberler BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI 2023? Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri!
            loading
            SON DAKİKA