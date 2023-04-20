MSÜ mülakatları ne zaman 2023? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı! MSÜ 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Öğrenciler sonuçlar için 'https://sonuc.osym.gov.tr' üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşacak. Peki, MSÜ 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakatları ne zaman 2023? İşte merak edilenler!
2023 MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.
Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.
MSÜ 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi. Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.