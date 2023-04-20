Arefe günü ve Ramazan Bayramı il il nöbetçi eczane listesi! 20-21-22-23 Nisan 2023 nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır?

Arefe günü ve Ramazan Bayramı il il nöbetçi eczane listesi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu kapsamda 20-21-22-23 Nisan 2023 nöbetçi eczane sorgulama nasıl yapılır sorusu ön plana çıkıyor. İşte Arefe günü ve Ramazan Bayramı il il nöbetçi eczane listesi!
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Nöbetçi eczaneler hariç diğer eczaneler resmi tatil boyunca kapalı olacak. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekler. İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?
İstanbul nöbetçi eczaneler listesi için https://www.istanbuleczaciodasi.org.tr/nobetci-eczane/mobile.php#nobet-select-method adresini ziyaret ediniz
İl il nöbetçi eczaneler listesi için https://www.teb.org.tr/content/28/Eczac%C4%B1-Odalar%C4%B1-Listesi adresine bakınız.