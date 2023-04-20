Geçtiğimiz yıllarda devreye alınan uygulama ile birlikte okullarda ara tatil dönemi başlatışmış ve birinci dönemde 1 hafta ikinci dönemde 1 hafta olmak üzere ara tatil devreye alınmıştı. Peki, 24 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? 2. ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? MEB TATİL TAKVİMİ 2023!