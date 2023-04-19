Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak 2023? Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Göreve başlama tarihi...

MEB tarafınan gerçekleştirilecek 45 bin öğretmen atama takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Atamalar için mülakat süreci 16 Nisan'da sona erecek. Mülakata giren adaylar sonuç tarihi hakkında aramalara başladı. Peki, Öğretmen atama mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman alınacak 2023? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımı ilan edildi. Mülakatların başlaması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik 2023 takvimine göre, mülakat sonuçları nisan ayında ilan edilecek.
KONTENJAN DAĞILIMI
45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.