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    • 19.04.2023 12:00
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    • 19.04.2023 12:00
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    Manisa, Kayseri, Hatay bayram namazı saat kaçta kılınacak? Manisa, Hatay, Kayseri BAYRAM NAMAZİ SAATİ 2023!

    Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadığı ildeki bayram namazı saatini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Kocaeli, Mersin, Diyarbakır bayram namazı saati!

    Manisa, Hatay, Kayseri BAYRAM NAMAZİ SAATİ 2023! Manisa, Kayseri, Hatay bayram namazı saat kaçta kılınacak?

    Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadığı ildeki bayram namazı saatini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Kocaeli, Mersin, Diyarbakır bayram namazı saati!

    HATAY, MANİSA, KAYSERİ BAYRAM NAMAZİ SAATİ

    Hatay: 06.25
    Manisa: 06.57
    Kayseri: 06.25

    İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

    Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

    Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."
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        Haberler Haberler Manisa, Kayseri, Hatay bayram namazı saat kaçta kılınacak? Manisa, Hatay, Kayseri BAYRAM NAMAZİ SAATİ 2023!
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