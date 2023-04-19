Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 19.04.2023 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2023 17:11
    ABONE OL

    Kütahya, Osmaniye, Çanakkale BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023! Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta?

    Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayıp 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bayramın ilk günü sabahı kılınacak olan bayram namazı için il il namaz saatlerini açıkladı. Peki Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? İşte Kütahya, Osmaniye, Çanakkale bayram namazı vakitleri...

    KÜTAHYA, OSMANIYE, ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023!

    Kütahya, Osmaniye, Çanakkale Ramazan Bayramı namaz saatleri 21 Nisan 2023 Cuma gününe az bir süre kaldı. Ramazan Bayramı namaz vakitleri yayımlandı. Bu noktada Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar illerin bayram namazı saatlerini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta? İşte il il Diyanet Ramazan Bayramı 2023 namaz vakitleri.

    KÜTAHYA, OSMANİYE, ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ!

    Kütahya: 06.46

    Osmaniye: 06.24

    Çanakkale: 07.00

    DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44.

        Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38

        Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Haberler Kütahya, Osmaniye, Çanakkale BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023! Kütahya, Osmaniye, Çanakkale'de bayram namazı saat kaçta?
            loading
            SON DAKİKA