Milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının arefesi perşembe günü idrak edilecek ve ardından bayram başlayacak. Bu nedenle bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Peki, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Kocaeli, Mersin, Diyarbakır bayram namazı vakitleri!
KOCAELİ, MERSİN, DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZİ SAATİ
Kocaeli: 06.45
Mersin: 06.30
Diyarbakır: 06.07
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.
Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: