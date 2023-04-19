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    • Haberler
    • 19.04.2023 23:44
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    • 19.04.2023 23:44
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    Edirne, Düzce, Muş bayram namazı saatleri! Edirne, Düzce, Muş'ta bayram namazı saat kaçta? Diyanet İL İL namaz vakitleri 2023!

    Ramazan Bayramı için beklenen tarih yaklaştı. 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirenler şimdi bayramı bekliyor. Bayramın ilk günü cemaatle birlikte kılınacak bayramı namazının saati merak ediliyor. Diyanet il il bayram namazı saatlerini açıkladı. Peki Edirne, Düzce, Muş'ta bayram namazı saat kaçta?

    Edirne, Düzce, Muş bayram namazı saatleri!

    Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerlerini yayımladı. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı gelirken vatandaşlar kendi illerindeki bayram namazı saatlerini araştırıyor. Bu noktada Edirne, Düzce, Muş bayram namazı saatleri gündemde sıkça sorgulanır oldu. Peki Edirne, Düzce, Muş'ta bayram namazı saat kaçta?

    EDİRNE, DÜZCE, MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023!

    Edirne: 06.58

    Düzce: 06.40

    Muş: 06.01

    DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ 2023

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44.

        Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38

        Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

        BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

        Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

        Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.
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        Haberler Haberler Edirne, Düzce, Muş bayram namazı saatleri! Edirne, Düzce, Muş'ta bayram namazı saat kaçta? Diyanet İL İL namaz vakitleri 2023!
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