ORUÇ TUTMANIN MEKRUH OLDUĞU GÜNLER

◾ Oruç tutmak her ne kadar çok faziletli ve sevaplı olsa da bazı durumlarda orucu bozmak vacip, oruç tutmak da mekruh hükmüne geçer.

◾ Peygamber Efendimiz (SAV), ashabına nafile oruç tutmalarını tavsiye ettiği gibi oruç tutmanın tenzihen mekruh olduğu günlerden de bahsederdi. Bu günlerde oruç tutmanın mekruh olması bazı durumlar ve sebeplere dayanır:

Müslümanların sevincine ortak olamadığımız, katılamadığımız yani katılamamamızı sebebiyet verecek durumlarda oruç tutmak mekruhtur. Ayrıca sadece cuma veya cumartesi oruç tutmak ve nevruz gününde oruç tutmak da mekruh olarak bildirilmiştir. (Buhari, Savm, 63; Müslim, Sıyam, 146)