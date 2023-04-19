Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 19.04.2023 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2023 08:01
    ABONE OL

    Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor? Bayramın 1. günü ne zaman 2023? Bayram tatili kaç gün, 20 Nisan Arefe resmi tatil mi?

    Her yıl resmi tatiller yakından takip ediliyor ve bunlardan biri de Ramazan Bayramı tatili oluyor. Peki bu yıl hangi güne ve tarihe denk geliyor, resmi tatil hangi gün başlıyor? Arefe günü ne zaman, hangi gün? Bayramın 1. günü ayın kaçında 2023? İşte tüm merak edilen soruların cevabı!

    takvim.com.tr
    Bayramın 1. günü ne zaman 2023? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor? Bayram tatili kaç gün, 20 Nisan Arefe resmi tatil mi?

    Her yıl resmi tatiller yakından takip ediliyor ve bunlardan biri de Ramazan Bayramı tatili oluyor. Peki bu yıl hangi güne ve tarihe denk geliyor, resmi tatil hangi gün başlıyor? Arefe günü ne zaman, hangi gün? Bayramın 1. günü ayın kaçında 2023? İşte tüm merak edilen soruların cevabı!

    2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

    2023 Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak. 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Arefe günü ise 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.

    Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan Pazar

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor olması nedeniyle kısa sürecek. Hafta sonuna ek olarak Cuma günü ve Perşembe öğleden sonra yarım gün eklenecek. Böylece vatandaşlar toplamda 3,5 gün tatil yapmış olacak.

        20 NİSAN AREFE RESMİ TATİL Mİ?

        20 Nisan Perşembe günü resmi tatil olmadığından tam gün tatil olmayacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edilmektedir. Arefe günleri yarım gün tatil olacak. Bu sebeple bankalar ve kamu kurumları yarım gün açık olacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Haberler Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor? Bayramın 1. günü ne zaman 2023? Bayram tatili kaç gün, 20 Nisan Arefe resmi tatil mi?
            loading
            SON DAKİKA