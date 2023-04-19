Bayramın 1. günü ne zaman 2023? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor? Bayram tatili kaç gün, 20 Nisan Arefe resmi tatil mi?

Her yıl resmi tatiller yakından takip ediliyor ve bunlardan biri de Ramazan Bayramı tatili oluyor. Peki bu yıl hangi güne ve tarihe denk geliyor, resmi tatil hangi gün başlıyor? Arefe günü ne zaman, hangi gün? Bayramın 1. günü ayın kaçında 2023? İşte tüm merak edilen soruların cevabı!
2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
2023 Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak. 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Arefe günü ise 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek.
Ramazan Bayramı Arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 23 Nisan Pazar
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor olması nedeniyle kısa sürecek. Hafta sonuna ek olarak Cuma günü ve Perşembe öğleden sonra yarım gün eklenecek. Böylece vatandaşlar toplamda 3,5 gün tatil yapmış olacak.