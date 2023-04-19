BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK YOLLAR! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte köprü ve otoyolların durumu gündeme geldi. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler ve gezme planı yapanlar körprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı merak ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayıp 23 Nisan'da sona erecek. Arife de 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek. Peki Arife günü, 23 Nisan, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...