Bayramda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık? 2023 Ramazan Bayramı market çalışma saatleri!

Ramazan Bayramı öncesinde açık olacak kurum ve kuruluşlar merak konusu oldu. Marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar ise çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bayramda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık? Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market çalışma saatleri nasıl? İşte o sorunun yanıtı!