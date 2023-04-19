Bayramda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık? 2023 Ramazan Bayramı market çalışma saatleri!

Ramazan Bayramı öncesinde açık olacak kurum ve kuruluşlar merak konusu oldu. Marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar ise çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bayramda Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market kaça kadar açık? Tarım Kredi, Carrefour, Migros, File market çalışma saatleri nasıl? İşte o sorunun yanıtı!
BAYRAMDA TARIM KREDİ, CARREFOUR, MİGROS, FİLE MARKET KAÇA KADAR AÇIK?
Bayramda zincir marketlerin normal çalışma saatlerinde açılıp kapanması bekleniyor. Bu kapsamda 09.00-21.00 saatleri öne çıkıyor. Ancak bazı il ve ilçelerde saatlerde değişik yaşanabileceğini de unutmamak gerekiyor.
Tarım Kredi Kooperatifi
Hafta içi: 09:00 - 21:00
Cumartesi: 09:00 - 21:00
Carrefour
Hafta içi ve Cumartesi: 08:00 ya da 10:00 - 22:00
Pazar: 10:00 - 21:00