Ramazan Bayramı öncesinde açık olacak kurum ve kuruluşlar merak konusu oldu. Marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar ise çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, bayramda BİM, ŞOK, A101 market saat kaçta açılacak ve kapanacak? 2023 Ramazan Bayramı BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri nasıl? İşte araştırılan sorunun cevabı!
BAYRAMDA BİM, ŞOK, A101 MARKET SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Bayramda zincir marketlerin normal çalışma saatlerinde açılıp kapanması bekleniyor. Bu kapsamda 09.00-21.00 saatleri öne çıkıyor. Ancak bazı il ve ilçelerde saatlerde değişik yaşanabileceğini de unutmamak gerekiyor.
Genellikle bu mağazaların çalışma saatleri sabah saat 09:00 ile akşam saat 21:00 arasında değişiyor. Bazı mağazalar hafta sonları da açık olabilirler, ancak bu mağazaların çalışma saatleri değişkenlik gösterebiliyor.
A101
Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30