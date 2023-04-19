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    • Haberler
    • 19.04.2023 07:00
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    • 19.04.2023 07:00
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    Arife gecesi yapılması gereken ibadetler, kılınacak namazlar neler? Arefe günü namazı kaç rekat? Arefe günü okunacak dualar nelerdir?

    Milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Arefe gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş bu özel günde yapılacak ibadetleri, okunacak dua ve çekilecek tesbih ve zikirleri öğrenmek istiyor. Peki, Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arife gecesi yapılması gereken ibadetler, kılınacak namazlar neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Arefe günü okunacak dualar nelerdir?

    Milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Arefe gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş bu özel günde yapılacak ibadetleri, okunacak dua ve çekilecek tesbih ve zikirleri öğrenmek istiyor. Peki, Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arife gecesi yapılması gereken ibadetler, kılınacak namazlar neler? İşte detaylar...

    AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA

    Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duayı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyan buyurmuştur.

    Duâ şudur:

    "Sübhânellezi fi's-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi'n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi'l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi'l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa's-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa'l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi."

    İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arife günü duasını şöyle okuduğunu haber verir:

    "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir."

    Buhari'de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur.

    "Allahümme'c'al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme'şrah li sadri ve yessir li emri..."

    "Allah'ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nurlu kıl. Allah'ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver."

    Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennemden azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

    Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

    Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

    "Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

    "Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azad edilen olmaz."

    Arefe günü şu 4 zikir çekebilir:

    1. İhlâs Suresi

    2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

    3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

    4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

    Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

    Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır." şeklinde bir hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

        Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

        "Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat'taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

        Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz."

        Resulullah (s.a.v) Arife günü şu duayı okurdu: Allâhümmec'al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemînî nûran ve 'an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec'al lî nûran.

        Ve fî rivâyetin: 'Asabî ve lahmî ve demî ve şa'rî ve beşerî kâne yekûlü fî du'âihî

        Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.

        Resulullahın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arife günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arife günü yapılan duadır. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arife denmez. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir. Haccın şartlarından biri ise; Arife günü Arafat'ın Vadiy-i Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durmaktır.

        Bu ibadet bir Gün önce olursa, hac kabul olmaz. O bakımdan haccın kabulü, Arife gününün doğru olmasına bağlıdır. Bu ibadet bir gün önce olursa, hac kabul olmaz. O bakımdan haccın kabulü, Arife gününün doğru olmasına bağlıdır. Arabi aylar gökteki hilalin görülmesi ile başlar. Hilalin görülmesi hesap ile anlaşılan gün veya bir sonraki gündür. Hiçbir zaman bir önceki gün değildir.
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        Haberler Haberler Arife gecesi yapılması gereken ibadetler, kılınacak namazlar neler? Arefe günü namazı kaç rekat? Arefe günü okunacak dualar nelerdir?
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