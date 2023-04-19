Duaların geri çevrilmediği Arife gününe çok az bir süre kaldı. Mübarek Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken Arefe günü hakkında bir çok soru gündeme geldi. Arefe gününde 1000 ihlas okumak isteyenler 'Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, hangi vakitte okunur? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 1000 ihlas suresi Arapça- Türkçe okunuşu ve diğer merak edilenler...
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS NE ZAMAN, HANGİ VAKİTTE OKUNUR?
Ramazan Bayramı Arefe günü 20 Nisan 2023 Perşembe gününe denk gelmektedir. Hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.
Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.
Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ
Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili 'Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada ''sadece'' vurgusu son derece önemlidir
Bir hadis-i şerifte:
"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.