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    • 19.04.2023 08:03
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    • 19.04.2023 08:03
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    Ankara, Antalya, Konya RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023! Ankara, Antalya, Konya'da iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet imsak ve iftar saatleri!

    Ankara, Antalya, Konya illeri için Ramazan imsakiyesi gündeme geldi. Bu 3 ilde yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Peki Ankara, Antalya, Konya'da iftar ve sahur saat kaçta? Ankara, Antalya, Konya'da akşam ezanı saat kaçta okunur? İşte Diyanet imsak ve iftar saatleri!

    Ankara, Antalya, Konya RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023!

    Ramazan imsakiyesi oruç ayının gelmesiyle birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsak ve iftar vakitlerini yayımladı. Peki Ankara, Antalya, Konya'da iftar ve sahur saat kaçta?

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan ayı bu yıl Mart ayına denk geliyor. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak.

    RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL TIKLA ÖĞREN

    ANKARA İMSAKİYESİ 2023

    Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

    1 23 Mart Perşembe 05:17 06:41 13:00 16:27 19:10 20:28
    2 24 Mart Cuma 05:16 06:40 13:00 16:27 19:11 20:29
    3 25 Mart Cumartesi 05:14 06:38 13:00 16:28 19:12 20:30
    4 26 Mart Pazar 05:12 06:36 13:00 16:28 19:13 20:32
    5 27 Mart Pazartesi 05:10 06:35 12:59 16:29 19:14 20:33
    6 28 Mart Salı 05:08 06:33 12:59 16:29 19:15 20:34
    7 29 Mart Çarşamba 05:07 06:32 12:59 16:29 19:16 20:35
    8 30 Mart Perşembe 05:05 06:30 12:58 16:30 19:17 20:36
    9 31 Mart Cuma 05:03 06:28 12:58 16:30 19:18 20:38
    10 1 Nisan Cumartesi 05:01 06:27 12:58 16:31 19:19 20:39
    11 2 Nisan Pazar 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
    12 3 Nisan Pazartesi 04:57 06:23 12:57 16:31 19:21 20:41

    13 4 Nisan Salı 04:56 06:22 12:57 16:32 19:22 20:42
    14 5 Nisan Çarşamba 04:54 06:20 12:57 16:32 19:23 20:44
    15 6 Nisan Perşembe 04:52 06:19 12:56 16:33 19:24 20:45
    16 7 Nisan Cuma 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46
    17 8 Nisan Cumartesi 04:48 06:16 12:56 16:33 19:26 20:47
    18 9 Nisan Pazar 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49
    19 10 Nisan Pazartesi 04:45 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50
    20 11 Nisan Salı 04:43 06:11 12:55 16:34 19:29 20:51
    21 12 Nisan Çarşamba 04:41 06:09 12:55 16:35 19:30 20:52

        22 13 Nisan Perşembe 04:39 06:08 12:54 16:35 19:31 20:54
        23 14 Nisan Cuma 04:37 06:06 12:54 16:35 19:32 20:55
        24 15 Nisan Cumartesi 04:35 06:05 12:54 16:36 19:33 20:56
        25 16 Nisan Pazar 04:33 06:03 12:54 16:36 19:34 20:58
        26 17 Nisan Pazartesi 04:32 06:02 12:53 16:36 19:35 20:59
        27 18 Nisan Salı 04:30 06:00 12:53 16:36 19:36 21:00
        28 19 Nisan Çarşamba 04:28 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02
        29 20 Nisan Perşembe 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:03

        ANTALYA İMSAKİYESİ 2023

        Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

        1 23 Mart Perşembe 05:30 06:50 13:09 16:36 19:18 20:33
        2 24 Mart Cuma 05:29 06:49 13:09 16:37 19:19 20:34
        3 25 Mart Cumartesi 05:27 06:47 13:08 16:37 19:20 20:35
        4 26 Mart Pazar 05:26 06:46 13:08 16:37 19:20 20:36
        5 27 Mart Pazartesi 05:24 06:44 13:08 16:38 19:21 20:37
        6 28 Mart Salı 05:22 06:43 13:08 16:38 19:22 20:38
        7 29 Mart Çarşamba 05:21 06:42 13:07 16:38 19:23 20:39
        8 30 Mart Perşembe 05:19 06:40 13:07 16:38 19:24 20:40
        9 31 Mart Cuma 05:17 06:39 13:07 16:39 19:25 20:41
        10 1 Nisan Cumartesi 05:16 06:37 13:06 16:39 19:26 20:42

        11 2 Nisan Pazar 05:14 06:36 13:06 16:39 19:27 20:43
        12 3 Nisan Pazartesi 05:12 06:34 13:06 16:40 19:27 20:44
        13 4 Nisan Salı 05:11 06:33 13:05 16:40 19:28 20:45
        14 5 Nisan Çarşamba 05:09 06:31 13:05 16:40 19:29 20:46
        15 6 Nisan Perşembe 05:08 06:30 13:05 16:40 19:30 20:47
        16 7 Nisan Cuma 05:06 06:28 13:05 16:41 19:31 20:48
        17 8 Nisan Cumartesi 05:04 06:27 13:04 16:41 19:32 20:49
        18 9 Nisan Pazar 05:03 06:25 13:04 16:41 19:33 20:50
        19 10 Nisan Pazartesi 05:01 06:24 13:04 16:41 19:34 20:51
        20 11 Nisan Salı 04:59 06:23 13:04 16:41 19:34 20:52
        21 12 Nisan Çarşamba 04:58 06:21 13:03 16:42 19:35 20:54
        22 13 Nisan Perşembe 04:56 06:20 13:03 16:42 19:36 20:55

            23 14 Nisan Cuma 04:54 06:18 13:03 16:42 19:37 20:56
            24 15 Nisan Cumartesi 04:53 06:17 13:03 16:42 19:38 20:57
            25 16 Nisan Pazar 04:51 06:16 13:02 16:42 19:39 20:58
            26 17 Nisan Pazartesi 04:49 06:14 13:02 16:43 19:40 20:59
            27 18 Nisan Salı 04:48 06:13 13:02 16:43 19:41 21:00
            28 19 Nisan Çarşamba 04:46 06:12 13:02 16:43 19:41 21:01
            29 20 Nisan Perşembe 04:44 06:10 13:01 16:43 19:42 21:03

            KONYA İMSAKİYESİ 2023

            Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

            1 23 Mart Perşembe 05:22 06:43 13:02 16:29 19:11 20:27
            2 24 Mart Cuma 05:20 06:41 13:02 16:29 19:12 20:28
            3 25 Mart Cumartesi 05:19 06:40 13:01 16:30 19:13 20:29
            4 26 Mart Pazar 05:17 06:38 13:01 16:30 19:13 20:30
            5 27 Mart Pazartesi 05:15 06:37 13:01 16:30 19:14 20:31
            6 28 Mart Salı 05:13 06:35 13:00 16:31 19:15 20:32
            7 29 Mart Çarşamba 05:12 06:34 13:00 16:31 19:16 20:33
            8 30 Mart Perşembe 05:10 06:32 13:00 16:31 19:17 20:34
            9 31 Mart Cuma 05:08 06:31 12:59 16:32 19:18 20:35
            10 1 Nisan Cumartesi 05:07 06:29 12:59 16:32 19:19 20:36

            11 2 Nisan Pazar 05:05 06:28 12:59 16:32 19:20 20:37
            12 3 Nisan Pazartesi 05:03 06:26 12:59 16:33 19:21 20:38
            13 4 Nisan Salı 05:02 06:25 12:58 16:33 19:22 20:40
            14 5 Nisan Çarşamba 05:00 06:23 12:58 16:33 19:23 20:41
            15 6 Nisan Perşembe 04:58 06:22 12:58 16:33 19:24 20:42
            16 7 Nisan Cuma 04:56 06:20 12:57 16:34 19:25 20:43
            17 8 Nisan Cumartesi 04:55 06:19 12:57 16:34 19:25 20:44
            18 9 Nisan Pazar 04:53 06:17 12:57 16:34 19:26 20:45
            19 10 Nisan Pazartesi 04:51 06:16 12:57 16:34 19:27 20:46
            20 11 Nisan Salı 04:50 06:14 12:56 16:35 19:28 20:47
            21 12 Nisan Çarşamba 04:48 06:13 12:56 16:35 19:29 20:49

                22 13 Nisan Perşembe 04:46 06:12 12:56 16:35 19:30 20:50
                23 14 Nisan Cuma 04:44 06:10 12:56 16:35 19:31 20:51
                24 15 Nisan Cumartesi 04:43 06:09 12:55 16:36 19:32 20:52
                25 16 Nisan Pazar 04:41 06:07 12:55 16:36 19:33 20:53
                26 17 Nisan Pazartesi 04:39 06:06 12:55 16:36 19:34 20:55
                27 18 Nisan Salı 04:38 06:05 12:55 16:36 19:35 20:56
                28 19 Nisan Çarşamba 04:36 06:03 12:54 16:36 19:36 20:57
                29 20 Nisan Perşembe 04:34 06:02 12:54 16:37 19:36 20:58

                RAMAZAN BU YIL 29 GÜN SÜRECEK

                Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

                BAYRAM TAKVİMİ

                Üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak ve bayramın son günü 23 Nisan olacak.

                2023 İMSAKİYESİ PAYLAŞILDI

                Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, 2023 yılına ait ramazan imsakiye bilgilerini paylaştı. Vatandaşlar, "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerini görüntüleyebiliyor.
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                Haberler Haberler Ankara, Antalya, Konya RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023! Ankara, Antalya, Konya'da iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet imsak ve iftar saatleri!
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