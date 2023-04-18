Seçmen listesine nasıl bakılır? YSK seçmen listesi sorgulama! Sandık görevlisi ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

Seçim günü sandıkta görevli olmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Seçim süreci hakkında birçok detay merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri, "Seçmen Sorgulama Uygulaması" ile sorgulanabilecek. Peki, Seçim listesine nasıl bakılır? Sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte detaylar...
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın. Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz. Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.