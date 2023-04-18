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    • Haberler
    • 18.04.2023 08:02
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    • 18.04.2023 08:02
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    Şanlıurfa, Mersin, Manisa iftar ve sahur saat kaçta?ŞANLIURFA-MERSİN-MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023!

    Ramazan imsakiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Tüm illerden vatandaşlar, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecekler imsakiye saatlerini merak ediyor. Peki, Şanlıurfa, Mersin, Manisa iftar ve sahur saat kaçta? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    ⏰ŞANLIURFA-MERSİN-MANİSA İMSAKİYE!

    Ramazan imsakiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Tüm illerden vatandaşlar, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar ve sahur saatlerini araştırıyor. Bu mübarek ayda oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecekler imsakiye saatlerini merak ediyor. Peki, Şanlıurfa, Mersin, Manisa iftar ve sahur saat kaçta? İşte detaylar!

    ŞANLIURFA MERSİN MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023!

    Ramazan imsakiyesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    ŞANLIURFA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

    MERSİN İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

    MANİSA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri'nin yayınladığı imsakiye 2023 takvimine göre Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. 22 Mart Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılarak oruç ibadeti yerine getirilecek.

        İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayına girdiğimiz bu günde ilk sahur ve ilk teravih saatleri araştırılıyor. Yatsı namazından sonra idrak edilen teravih namazı saat kaçta olacak sorusuna yanıt aranıyor. İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak. Yatsı namazı saatleri Diyanet'in yayımladığı İmsakiye takvimi ile takip edilecek.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

        17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

        20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

        21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

        22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

        23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
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        Haberler Haberler Şanlıurfa, Mersin, Manisa iftar ve sahur saat kaçta? ⏰ŞANLIURFA-MERSİN-MANİSA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023!
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