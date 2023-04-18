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    • Haberler
    • 18.04.2023 08:01
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    • 18.04.2023 08:01
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    Ramazan ne zaman bitiyor? Son gün oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre Ramazan'ın son günü ve Bayram'ın ilk günü belli oldu. Peki Ramazan ayının son günlerinde ''Ramazan ne zaman bitiyor? Son gün oruç hangi gün tutulacak?

    Ramazan ne zaman bitiyor?

    Ramazan ayının oruçları tutulmaya devam edilirken bir yandan da bayram için hazırlıklar yapılıyor. İslam aleminde 11 Ayın Sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının sonuna yaklaşıldı. Peki Ramazan ne zaman bitiyor? Son gün oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BİTECEK?

    Ramazan ayı bu yıl 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayıp 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

    2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

    21 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün

    22 Nisan Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün

    23 Nisan Pazar. Ramazan Bayramı 3. gün

    2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

    2023 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek.

    RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜ NASIL İBADET EDİLMELİ?

    Ramazan'da cömert davranmak, iyilik yapmak, çok hayır işlemek ve özellikle son 10 günde bunları daha da arttırmak tavsiye edilen ve Peygamber Efendimiz'in yaptığı ibadetlerdir.

    İbni Abbâs -radıyallâhu anh- şöyle dedi:

        "Resûllullah insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da ramazanda Cebrâil'in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı. Cebrâil -aleyhisselam- Ramazan'ın her gecesinde Hz. Peygamber ile buluşur, (karşılıklı) Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resûlullah Cebrâil -aleyhisselam- ile buluştuğunda, esmek için engel tanımayan bereketli rüzgârdan daha cömert davranırdı."

        RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜ İTİKAFA GİRMEK

        Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescidden çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur.

        RAMAZAN'IN SON 10 GÜNÜNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

        Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.
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        Haberler Haberler Ramazan ne zaman bitiyor? Son gün oruç hangi gün tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?
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