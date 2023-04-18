Ramazan Bayramı’nda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı? Aile hekimleri bayramda çalışacak mı 2023?

Ramazan Bayramı'nda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczaneler açık mı, kapalı mı merak ediliyor. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan Cuma günü başlayacak 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler ve eczanelerde işi olan vatandaşlar bu yerlerin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. İşte 2023 Ramazan Bayramı hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczane çalışma saatleri...
BAYRAMDA SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER, POLİKLİNİKLER AÇIK MI?
Bayramda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alıyor. Buna göre poliklinikler de kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.
BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı süresince eczaneler kapalı olacak. Bayram tatili boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ
20 Nisan arefe günü yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe rastlayacak. Arefe ile birlikte çalışanlar 3,5 gün tatil yapmış olacak.