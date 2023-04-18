Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayramın müjdeleyicisi olan Arefe günü bu yıl hafta içi idrak edilecek. Hal böyle olunca bankaların, noterlerin ve resmi kurumların çalışma saatleri gündeme geldi. İnternet arama motorlarında 'Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Arefe günü bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu?' sorularına yanıt aranıyor.
RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı Arefe Günü 20 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek. Arefe günü resmi tatillerimiz arasında yer alıyor.
Buna göre Bayram tatili 20 Nisan Perşembe öğleden sonra başlıyor. Arefe günü yarım gün çalışma yapılacak.
AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTER, RESMİ DAİRELER AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün kabul edildiğinden bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecekler.
Mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.