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    • Haberler
    • 18.04.2023 16:27
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    • 18.04.2023 16:54
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    Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Arefe günü bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu?

    Ramazan Bayramı Arefe Günü 2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Hafta içi olması sebebiyle milyonlarca kişi Arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Arefe günü bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu? İşte Arefe günü banka, noter, resmi daire çalışma saatleri.

    Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?

    Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayramın müjdeleyicisi olan Arefe günü bu yıl hafta içi idrak edilecek. Hal böyle olunca bankaların, noterlerin ve resmi kurumların çalışma saatleri gündeme geldi. İnternet arama motorlarında 'Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Arefe günü bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu?' sorularına yanıt aranıyor.

    RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    Ramazan Bayramı Arefe Günü 20 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek. Arefe günü resmi tatillerimiz arasında yer alıyor.

    Buna göre Bayram tatili 20 Nisan Perşembe öğleden sonra başlıyor. Arefe günü yarım gün çalışma yapılacak.

    AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTER, RESMİ DAİRELER AÇIK MI?

    Arefe günü yarım gün kabul edildiğinden bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecekler.

    Mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.

        2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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