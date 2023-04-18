Hibrit Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenilebilecek mi? Hibrit tutulma nedir? Nisan 2023 Güneş tutulması ne zaman?

'Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi?' soruları gündeme geldi. Bu doğa olayının Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek olması vatandaşları heyecanlandırdı ve ülkemizden izlenip izlenemeyeceğini merak ettirdi. Peki, Nisan 2023 Güneş tutulması ne zaman? Hibrit Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenilebilecek mi? Hibrit tutulma nedir? İşte detaylar...
BU YIL GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
2023 yılı içerisinde gerçekleşecek gök olaylarından Hibrit güneş tutulması 20 Nisan tarihinde gerçekleşecek.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Yılın en önemli gök olayların hibrit tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Ancak diğer ülkelerden açılacak canlı yayınlar sosyal medyada yerini alacak ve takip edilecek.
GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.