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    • Haberler
    • 18.04.2023 11:07
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    • 18.04.2023 11:07
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    BİLSEM sonucu hangi tarihte açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı: 1., 2., 3. sınıf müzik, resim, algı testi sonuçları açıklandı mı?

    BİLSEM sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. BİLSEM sonuç tarihini merak eden öğrenciler ve veliler, 2023 takvimini merak edip inceliyor. Müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. Peki, BİLSEM sonuçları AÇIKLANDI MI? 1., 2., 3. sınıf resim, algı testi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    BİLSEM sonucu hangi tarihte açıklanır?

    BİLSEM sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. BİLSEM sonuç tarihini merak eden öğrenciler ve veliler, 2023 takvimini merak edip inceliyor. Müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. Peki, BİLSEM sonuçları AÇIKLANDI MI? 1., 2., 3. sınıf resim, algı testi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

    Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

    BİLSEM NEDİR?

    Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

        BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ 2023

        Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;

        13 Şubat BİLSEM sınavı

        14 Ocak 2023

        09 Nisan 2023

        Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

        19 Nisan 2023

        Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        24-28 Nisan 2023

        İtiraz başvurularının alınması

        02-05 Mayıs 2023

        İtirazların değerlendirilmesi

        24 Nisan 2023

        05 Mayıs 2023

        Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

        09 Mayıs 2023

        Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
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        Haberler Haberler BİLSEM sonucu hangi tarihte açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı: 1., 2., 3. sınıf müzik, resim, algı testi sonuçları açıklandı mı?
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