BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK YOLLAR! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte köprü ve otoyolların durumu gündeme geldi. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler ve gezme planı yapanlar körprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı merak ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayıp 23 Nisan'da sona erecek. Arife de 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek. Peki Arife günü, 23 Nisan, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023?
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÜCRETSİZ OLACAK YOLLAR VE KÖPRÜLER
Yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.