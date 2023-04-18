BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI 2023? Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri!

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan 2023 Cuma günü idrak edilecek. 3 gün sürecek bayramda AVM'lerin açık olup olmacağı, kaça kadar hizmet vereceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık? İşte Ramazan Bayramı'nda AVM açılış- kapanış saatleri...
BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Resmi kurumların kapalı olacağı Kurban Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda AVM'ler, öğleden sonra hizmet vermeye başlamıştı. Fakat bu sene AVM'lerin Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
AVM'lerin bayramın birinci günü saat 14.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı düşünülüyor. AVM'ler bayramın diğer günleri ise saat 10.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı öngörülüyor.
Bayram süresince gerçekleştireceğiniz AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
2023 Ramazan Bayramı 1. gün 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün 23 Nisan 2023 Pazar