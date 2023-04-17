İnşirah suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı! İnşirah suresi meali nedir? Kadir Gecesi'nde hangi sureler okunur?

İnşirah suresi toplamda 8 ayetten oluşmaktadır. Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi'nde hangi sureler okunur? İnşirah suresi meali nedir?
İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Elem neşrah leke sadrek, Ve vada'na 'anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa'na leke zikreke, Feinne me'al'usri yüsren, İnne me'al'usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğab.
İNŞİRAH SURESİ ANLAMI (DİYANET TÜRKÇE MEALİ)
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla, (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER
Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Ramazan ayı içerisinde yer alan bu önemli gecede yapılan ibadetler de çok kıymetlidir.
Kadir Gecesinde namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları alimler tarafından tavsiye edilmiştir.
Kadir gecesinde ayrıca;
- Kur'ân-ı Kerîm okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah'ı çokça zikretmek ve Sadaka vermek çok faziletlidir.