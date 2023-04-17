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    • Haberler
    • 17.04.2023 20:36
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    • 17.04.2023 20:38
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    İnşirah suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı! İnşirah suresi meali nedir? Kadir Gecesi'nde hangi sureler okunur?

    İnşirah suresi, Kadir Gecesi'nde sıkça araştırılan sureler arasında yer alıyor. Peki Kadir Gecesi'nde hangi sureler okunur? İnşirah suresi meali nedir? İşte İnşirah suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı!

    İnşirah suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı!

    İnşirah suresi toplamda 8 ayetten oluşmaktadır. Kadir Gecesi 2023 yılında 17 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi'nde hangi sureler okunur? İnşirah suresi meali nedir?

    İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

    Elem neşrah leke sadrek, Ve vada'na 'anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa'na leke zikreke, Feinne me'al'usri yüsren, İnne me'al'usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğab.

    İNŞİRAH SURESİ ANLAMI (DİYANET TÜRKÇE MEALİ)

    Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla, (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

    KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

    Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Ramazan ayı içerisinde yer alan bu önemli gecede yapılan ibadetler de çok kıymetlidir.

    Kadir Gecesinde namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları alimler tarafından tavsiye edilmiştir.

    Kadir gecesinde ayrıca;

    - Kur'ân-ı Kerîm okumak

    - Tevbe istiğfar etmek

    - Salat u selam getirmek

    - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

    - Allah'ı çokça zikretmek ve Sadaka vermek çok faziletlidir.

        KADİR GECESİNDE HANGİ SURELER VE DUALAR OKUNUR?

        Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı gecedir. Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu kutsal geceden bahsedilen Kadir Suresini okumak mühimdir. İşte Kadir Suresi'nin Arapça-Türkçe okunuşu ve fazileti...

        Kadir gecesinde Kadir Suresinin 21 kez okunması tavsiye edilir.

        Kadir Suresi'nde "Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu" ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir.

        Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî" duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle'

        KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.

        İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

        Ve ma edrake ma leyletülkadr

        Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

        Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

        Selamün hiye hatta matle'ılfecr

        KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

        Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

        Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

        Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

        Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

        O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
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        Haberler Haberler İnşirah suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı! İnşirah suresi meali nedir? Kadir Gecesi'nde hangi sureler okunur?
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