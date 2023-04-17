Bayramın 1. günü ne zaman 2023? Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor ve bitiyor? Bayram tatili kaç gün, 20 Nisan Arefe resmi tatil mi?

Her yıl resmi tatiller yakından takip ediliyor ve bunlardan biri de Ramazan Bayramı tatili oluyor. Peki bu yıl hangi güne ve tarihe denk geliyor, resmi tatil hangi gün başlıyor? Arefe günü ne zaman, hangi gün? Bayramın 1. günü ayın kaçında 2023? İşte tüm merak edilen soruların cevabı!