Ankara, Antalya, Konya RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023! Ankara, Antalya, Konya'da iftar ve sahur saat kaçta? Diyanet imsak ve iftar saatleri!

Ramazan imsakiyesi oruç ayının gelmesiyle birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsak ve iftar vakitlerini yayımladı. Peki Ankara, Antalya, Konya'da iftar ve sahur saat kaçta?
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı bu yıl Mart ayına denk geliyor. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak.
RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL TIKLA ÖĞREN
ANKARA İMSAKİYESİ 2023
Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 23 Mart Perşembe 05:17 06:41 13:00 16:27 19:10 20:28
2 24 Mart Cuma 05:16 06:40 13:00 16:27 19:11 20:29
3 25 Mart Cumartesi 05:14 06:38 13:00 16:28 19:12 20:30
4 26 Mart Pazar 05:12 06:36 13:00 16:28 19:13 20:32
5 27 Mart Pazartesi 05:10 06:35 12:59 16:29 19:14 20:33
6 28 Mart Salı 05:08 06:33 12:59 16:29 19:15 20:34
7 29 Mart Çarşamba 05:07 06:32 12:59 16:29 19:16 20:35
8 30 Mart Perşembe 05:05 06:30 12:58 16:30 19:17 20:36
9 31 Mart Cuma 05:03 06:28 12:58 16:30 19:18 20:38
10 1 Nisan Cumartesi 05:01 06:27 12:58 16:31 19:19 20:39
11 2 Nisan Pazar 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
12 3 Nisan Pazartesi 04:57 06:23 12:57 16:31 19:21 20:41
13 4 Nisan Salı 04:56 06:22 12:57 16:32 19:22 20:42
14 5 Nisan Çarşamba 04:54 06:20 12:57 16:32 19:23 20:44
15 6 Nisan Perşembe 04:52 06:19 12:56 16:33 19:24 20:45
16 7 Nisan Cuma 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46
17 8 Nisan Cumartesi 04:48 06:16 12:56 16:33 19:26 20:47
18 9 Nisan Pazar 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49
19 10 Nisan Pazartesi 04:45 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50
20 11 Nisan Salı 04:43 06:11 12:55 16:34 19:29 20:51
21 12 Nisan Çarşamba 04:41 06:09 12:55 16:35 19:30 20:52