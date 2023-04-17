Meydana gelen deprem sonrası deprem uyarı sistemi hakkında araştırmalar hızlandı. Google tarafından geliştirilen deprem uyarı sistemi ayarının android telefonlarda nasıl açıldığı ve kullanıldığı sorgulanıyor. Olası bir depremi saniyeler öncesinden haber verebilen sistem, bölgedeki tahmini deprem ve şiddetini cihazlara uyarı olarak gönderiyor. İşte deprem uyarı sistemi hakkında tüm detaylar...
ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?
Teknoloji devi, Android kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmak için yeni özellikleri dikkat çekiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.
Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.
GOOGLE DEPREM UYARISI AKTİF ETME
Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.
Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.