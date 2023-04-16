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    • Haberler
    • 16.04.2023 10:01
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    • 16.04.2023 10:01
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    2023 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman? PTT personel alımı şartları neler olacak? Başvuru nasıl yapılır?

    Türkiye'de devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar, ilgili kurumların duyurduğu personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Son zamanlarda, Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından birisi olan PTT'nin personel alımı konusu sıkça araştırılıyor. PTT, Türkiye'nin en eski ve en köklü kurumlarından birisi olarak, her yıl binlerce kişiyi işe almaktadır. 2023 yılında da PTT'nin personel alımı yapması beklenmektedir. Ancak, resmi bir duyuru henüz yapılmamıştır. PTT'nin personel alımı duyurusu yapması halinde, başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

    takvim.com.tr
    2023 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman?

    PTT personel alımı yaparken, belirli şartlar ve kriterler belirlemektedir. Bu şartlar genellikle her yıl değişiklik gösterse de, en yaygın şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, herhangi bir suç kaydının bulunmaması ve öğrenim durumu gibi kriterler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, PTT'nin personel alımı için belirlediği özel şartlar da bulunmaktadır. Bu şartlar, PTT tarafından duyurulduğu takdirde, yazımızda güncel olarak paylaşılacaktır. Peki; 2023 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman? PTT personel alımı şartları neler olacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

    2023 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
    Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Henüz 2023 PTT personel alımına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. PTT tarafından yapılacak personel alımı için önce kılavuz yayınlanacak. Ardından ise başvuru işlemleri internet üzerinden başlayacak.

    PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
    2023 yılında Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı tarihlerini duyurduğunda kendi web sitesi üzerinden ilan yayınlayacak. Bu ilana göre adaylar başvuru yapabilecekleri kontenjanları, meslekleri ve başvuru tarihlerini öğrenecek. Kılavuzda özel ve genel şartlar yer alacak. Bu şartları sağlayan adaylar herhangi bir kuruma gitmeden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

        2023 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
        Personel alımı şartları, genel ve özel olmak üzere iki aşamada sağlanmaktadır. Özel şartlar alım yapılacak kadroya göre değişkenlik gösterir. Henüz 2023 yılı personel alımı ilanı yayınlanmadığından özel şartlar açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda şartlar şu şekildeydi;

        a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak

        b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

        c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

        ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

        f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

        g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

        ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

        h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

        PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
        Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir. PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için gerekli detaylar şöyle;

        PTT iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin takip etmesi gereken ilk adım PTT resmi web sitesinden başvuru alanlarını tercih etmektir.

        Başvuru sırasında adaylar, seçecekleri alana göre tek bir seçimde bulunurken, kazandıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınacakları belirtiliyor.

        Öte yandan sınava katılmak isteyenler sınav için yatıracakları bir miktar parayı Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.
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