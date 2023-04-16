PTT personel alımı yaparken, belirli şartlar ve kriterler belirlemektedir. Bu şartlar genellikle her yıl değişiklik gösterse de, en yaygın şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, herhangi bir suç kaydının bulunmaması ve öğrenim durumu gibi kriterler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, PTT'nin personel alımı için belirlediği özel şartlar da bulunmaktadır. Bu şartlar, PTT tarafından duyurulduğu takdirde, yazımızda güncel olarak paylaşılacaktır. Peki; 2023 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman? PTT personel alımı şartları neler olacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
2023 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Henüz 2023 PTT personel alımına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. PTT tarafından yapılacak personel alımı için önce kılavuz yayınlanacak. Ardından ise başvuru işlemleri internet üzerinden başlayacak.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2023 yılında Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı tarihlerini duyurduğunda kendi web sitesi üzerinden ilan yayınlayacak. Bu ilana göre adaylar başvuru yapabilecekleri kontenjanları, meslekleri ve başvuru tarihlerini öğrenecek. Kılavuzda özel ve genel şartlar yer alacak. Bu şartları sağlayan adaylar herhangi bir kuruma gitmeden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.