Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir? 2023 Kadir Gecesi hangi güne geliyor? DİYANET açıkladı!

Kadir Gecesi ne oldu, Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir şeklindeki sorular, 17 Nisan'a artık sayılı günler kala araştırılır oldu. Kadir Gecesi İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda da Kadir Gecesi ibadetlerle geçecek. İşte 2023 Kadir Gecesi hakkında detaylar...
KADİR GECESİ 2023 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan'da idrak edilecek ve Pazartesi gününe denk geliyor.
KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?
Kadir gecesi bütün geceler gibi bir gece olmasına rağmen; Allahü teâlâ kıymet verdiği için; bin aydan daha kıymetli olmuştur. Nitekim Kadir sûresinde mealen;
(Biz Kur'ânı sana Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır) buyurulmaktadır.
Kur'ân-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Kur'ân-ı kerimde bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da, o üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı, Kur'ân-ı kerim bu ayda nazil oldu. Bakara sûresinin 185. âyetinde mealen;
(Kur'ân-ı kerim, Ramazan ayında indirildi) buyuruldu.
KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ
İslam aleminin son peygamberi Hz. Muhammed'e vahiy olan Müslümanlığın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim bu gecede vahiy olmaya başlamıştır. İslam'ın güneşi olan nitelendirilen kutsal kitap, dini insanoğluna anlatan en önemli kaynak olması sebebiyle el üstünde tutuluyor.
Bu gece Müslümanlar tarafından Ku'an okunması halinde melekler yeryüzüne inerek bereket ve rahmeti getirir. Şeytan bu gecede İslam alemine kötülük yapmaya gücünü yetiremez. Bu geceyi ibadetle geçirmek aralanan dua kapısına erişmek için oldukça önemli.