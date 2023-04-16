AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayları tam liste!

14 Mayıs seçimlerinde YSK'ya sunulacak milletvekili adayları listesi kesinleşirken, AK Parti'nin Kahramanmaraş milletvekili adayları da merak ediliyor. Peki, 28. Dönem AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri kimler? İşte detaylar...
AK PARTİ 28. DÖNEM KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
AK Parti 28. dönem Kahramanmaraş milletvekili aday listesi belli oldu.
2 Ömer Oruç Bilal Debgici
3 Mevlüt Kurt
4 Tuba Köksal
5 Mehmet Şahin
6 Hasan Gezginç
7 Koray Kıraç
8 Ramazan Gürbak
AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ YAYINDA!
14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım başladı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti milletvekili aday listesi de netlik kazandı.